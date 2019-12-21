ميريام فارس تحيي ثاني حفلاتها بالرياض وتهاجم إليسا

أميرة خالد(صدى):

تُحيي الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مساء اليوم السبت، حفلًا غنائيًا جديدًا في المملكة، ضمن فعاليات مهرجان الميدل بيست في الرياض.

وكانت ميريام فارس، قد أعربت عن استيائها من تصرف الفنانة إليسا و إعجابها بتغريدة تهاجم تصريحاتها حول أجر حفلاتها في مصر.

وقالت ميريام: «لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمقطش والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك خاصتها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي».

وصرّحت ميريام فارس في مهرجان موازين بالمغرب، بأن أجرها ارتفع على المنظمين في مصر لذلك حفلاتها هناك أصبحت قليلة، ما أثار ضجة ضدها لتراجعت عن التصريح بعد ذلك.