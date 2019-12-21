بالصور.. الشباب يواصل تدريباته استعدادا لربع نهائي البطولة العربية
واصل فرق الشباب الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم السبت، بقيادة المدير الفني لويس غارسيا، استعدادا لمواجهة الشرطة يوم الاثنين المقبل في بطولة كأس الملك محمد السادس.
وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بقيادة مدرب اللياقة إدواردو، كما قسم المدرب اللاعبين لعدة مجموعات طبقت عدد من الجمل الفنية تبعها تقسيمة شهدت تطبيق النمج التكتيكي للقاء المقبل.
kkkk[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 45 دقيقة
ليش دايما فرق آسيا مع بعض وفرق افريقيا مع بعض ؟؟ فيه فرق آسيوية ضعيفة توصل لمراحل متقدمة وفرق افريقية قوية تطلع .. يعني معقول يطلع الوداد ويلعب الشرطة العراقي مع احترامي له ؟؟