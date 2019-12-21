بالصور.. الشباب يواصل تدريباته استعدادا لربع نهائي البطولة العربية

نواف السالم(صدى):

واصل فرق الشباب الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم السبت، بقيادة المدير الفني لويس غارسيا، استعدادا لمواجهة الشرطة يوم الاثنين المقبل في بطولة كأس الملك محمد السادس.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بقيادة مدرب اللياقة إدواردو، كما قسم المدرب اللاعبين لعدة مجموعات طبقت عدد من الجمل الفنية تبعها تقسيمة شهدت تطبيق النمج التكتيكي للقاء المقبل.