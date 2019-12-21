بالصور.. المملكة تستقبل عددًا كبيرًا من النجوم لحضور حفل عمرو دياب

الرياض(صدى):

شهدت المملكة وصول عدد كبير من نجوم الفن الذي قدموا لحضور حفل الفنان عمرو دياب، مساء اليوم السبت، في ختام فعاليات ” ميدل بيست” بموسم الرياض؛ حيث كان في مقدمة النجوم دينا الشربيني.

ومن بين النجوم، عمرو يوسف وأمير طعيمة وأكرم حسني، وهشام ماجد، وشيكو، الذي ظهروا في مجموعة من الصور برفقة عمرو دياب وهم يستقلون الطائرة إلى المملكة.

وفي السياق نفسه، يقدم عمرو دياب في الحفل، أشهر أغانيه بتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية ريهاب، وأفروجاك.