وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفها الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة المالية، اليوم السبت، عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية والتي تشمل 66 وظيفة.

وطالبت المرشحين، بإحضار المستندات الآتية: أصل الهوية الوطنية وصورة منها، أصل المؤهل العلمي وصورة منه، أصل شهادة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية وصورة منها، أصل شهادات الدورات التدريبية وصور منها، أصل شهادة الخبرة وصورة منها (خبرة القطاع الخاص يلزم توثيقها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وأوضحت أن المقابلات الشخصية ستبدًأ اعتباراً من غدٍ الأحد 1441/4/25هـ الموافق 2019/12/22م، في مقر الوزارة بالرياض.

يمكن الإطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .