محمد الذايدي: ذهب بورقة وعاد بـ «خرقة» ويقلل من الزعيم

نواف السالم(صدى):

انتقد الناقد الرياضي محمد الذايدي، من يحاول التقليل من مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، رغم تشريف الزعيم للرياضة السعودية.

وقال الذايدي: «الهلال الأسطوري ذهب لبطولة العالم كبطل وملك القارة المتوج وشرف قارته ورياضة بلده وعاد بالمركز الرابع على العالم وهناك من ذهب ( بورقة ) وعاد ( بخرقة ) ويقلل من مشاركة الكبار » .