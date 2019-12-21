محمد الذايدي: ذهب بورقة وعاد بـ «خرقة» ويقلل من الزعيم
انتقد الناقد الرياضي محمد الذايدي، من يحاول التقليل من مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، رغم تشريف الزعيم للرياضة السعودية.
وقال الذايدي: «الهلال الأسطوري ذهب لبطولة العالم كبطل وملك القارة المتوج وشرف قارته ورياضة بلده وعاد بالمركز الرابع على العالم وهناك من ذهب ( بورقة ) وعاد ( بخرقة ) ويقلل من مشاركة الكبار » .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3300 ] نشر منذ 1 ساعة
الضرب في الميت حرام
ولاكن يااستاذمحمد
هناك مثل نحن دائمآ نردد نصفة فقط
والطابور المعروف يطبق وليس يردد نصفة الأخر
وكلنا كاهلاليين نقول القافلة تسير
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6684 ] نشر منذ 1 ساعة
يا بو يا خليهم يتنفسون لا يطق فيهم عرق من ارتفاع الضغط لو خسر الهلال يفرحون و لو فاز يحاولون التقليل بالكذب دافعين رشوة مرة للمدرب مرة للحكم و مرة للنادي بس مهما يسون الهلال هو الزعيم العالمي بتجيهم حكة حساسية دحين
kkkk[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 53 دقيقة
فزتو على الترجي بهدف وحيد نصبتو انفسكم ابطال افريقيا وآسيا !!!! طيب فاز عليكم النجم الساحلي التونسي وحرمكم من اللقب العربي والترجي فاز بسداسية على السد اللي ضربكم بأربعة في ارضكم وبين جماهيركم ..والزمالك سحلكم بأرضكم وغيرهم كثير .. يا اخي خليكم مع اوراوا وبعدو عن افريقيا والله لو تلعبون هناك تطلعون من دور 32 هههههه
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههه اجمل ما قرأت — راح بورقه ورجع بخرقه — هههههههههههههه
ابومحمد2[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعيداً عن الانديه هل هذا فعلاً ناقد رياضي ؟ ومن الذي اسماه ناقد رياضي ؟ وهل يتوافق اللقب مع ما يكتبه ؟
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 20 دقيقة
يعني الفقراويه اللي اقرفو ام كل القنوات في الدفاع عن فريق فاشل مركزه الطبيعي بين الثامن والتاسع لمده 25 سنه حتى اتاهم فرج الدفع الرباعي تشوفهم نقاد رياضيين