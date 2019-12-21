عودة الاختبارات التحريرية للابتدائية غدا .. بعد توقفها 15 عاما

علي القحطاني(صدى):

بعد توقفها حوالي ١٥ عامًا، تستعد المدارس الابتدائية ، لبدء الاختبارات التحريرية ، غداً الأحد بهدف تحسين نتائج التعلم، حيث سيتحدد من خلالها درجات الطلبة التي تمنح لهم بتقسيم الدرجات 20 كأعمال سنة، و30 للاختبارالتحريري الذي تم في نهاية الفصل.

وكان أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ويأتي توجيه الوزير بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفويضه صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة في تحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.