بالفيديو.. مستشار قانوني: ليس للمرأة أن تزوج نفسها

علي القحطاني(صدى):

أكد ‏المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي، اليوم السبت، أنه ليس للمراة أن تزوج نفسها، بالعكس التعميم الجديد ثبت مبدأ أن يكون هناك ولي أمر كعمّ أو خال، أو حاكم شرعي (قاضي بمرتبة رئيس محكمة).

وأوضح ” العنزي ” لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، ان القضاء جاء لموازنة القواعد الشرعية مع القواعد الاجتماعية؛ حيث يراعى في ذلك الفوارق الطبقية الموجودة في كل مجتمع؛ لذلك عندما يأتي خاطب ويخطب أن يتأكد من كفاءة المخطوبة وكذلك هي.

وأضاف سلطان العنزي، أن المعيار هو ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم على الرضا بدين الخاطب وخلقه، فيجب في النظر للعضل أن يراعي القاضي هذه القواعد ويوازن بينها.