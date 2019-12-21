حقيقة إصابة أنغام بمرض في الدم

القاهرة(صدى):

أوضحت راندا رياض مديرة أعمل الفنانة أنغام ، في تصريحات صحفية ، أن ما تم تداوله عن إصابتها بمرض في الدم مٌجرد إشاعات ليس لها أي اساس من الصحة .

وكشفت راندا عن مرض أنغام الحقيقي ، مؤكده ، أن أنغام تعاني فقط من حصوة على الكلى، وأنها قامت بتركيب دعامة من أجل المقدرة على إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي.

واكدت راندا، أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة وأنها في منزلها حاليا، وسوف تقوم بإحياء الحفلات الغنائية الخاصة بها بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة، وأنها ستقوم بإزالة الحصوة فور انتهائها من حفلاتها الغنائية التي ستقوم بإحيائها خلال الفترة المقبلة.