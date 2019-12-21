سامي الجابر: شكرًا على الفرح والفخر الذي عشناه

نواف السالم(صدى):

قدّم الأسطورة سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الأسبق، الشكر لإدارة الزعيم وجهازيه الفني والإداري واللاعبين، بعد الحصول على دوري أبطال آسيا والأداء المشرف في المونديال.

وقال الجابر: «في الأسابيع الماضية تربع الزعيم مجددا على عرش القارة الآسيوية بحصوله على اللقب الأسيوي السابعة، واليوم اختتم مشاركته بكأس العالم للاندية بحضور مشرف يليق بإسم المملكة العربية السعودية، شكراً لادارة الزعيم و جهازيه الفني والاداري ونجوم الفريق على هذا الفرح والفخر الذي عشناه ».

وحقق الهلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد تقديمه مستوى رائع في البطولة، لكن نقص الخبرة حال بينه وبين التأهل إلى النهائي والفوز .