فهد عافت: كان الهلال ندًا للجميع في المونديال

ماجد محمد(صدى):

أشاد الشاعر فهد عافت، بأداء الهلال المشرف في بطولة كأس العالم للأندية، وتحقيقه المركز الرابع اليوم السبت.

وقال عافت: بعيدًا عن أي ميول: كان الهلال بمستوى الحدث، قدّم مستويات رائعة وخذله الحظ في ركلات الترجيح.. هاردلك للهلال الجميل بمدربه وإدارته ولاعبيه وجمهوره.. حقيقةً كان الهلال ندًّا لكل من لعب أمامه في هذه البطولة.. شكرًا يا نجوم».

وحقق الهلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد تقديمه مستوى رائع في البطولة، لكن نقص الخبرة حال بينه وبين التأهل إلى النهائي والفوز .