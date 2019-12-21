حقيقة وجود اتصالات سعودية لبنانية بشأن الحريري

بيروت(صدى):

كشف حزب القوات اللبنانية، الذي يتزعمه سمير جعجع، اليوم السبت، حقيقة ما تردد حول تلقيه اتصالًا من المملكة يطلب من القوات عدم التصويت لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

ونفت القوات في بيان لها هذا الأمر؛ قائلة: ” كل ما أورده الزميل نقولا ناصيف في مقالته الصادرة اليوم والمعنونة (شغب أنصار المستقبل: رسالة الحريري إلى دياب أم هيل)، وتحديدًا لجهة تلقي القوات اتصالًا سعوديًّا مطالبًا بعدم التصويت للرئيس سعد الحريري؛ غير حقيقي ” .

وفي السياق نفسه، استنكرت القوات اللبنانية انضمام ناصيف،” الذي كانت تحترم موضوعيته ” ، إلى فئة الصحفيين الذين يعممون معلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.