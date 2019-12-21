إحباط محاولة لبناني تهريب المخدرات إلى المملكة

علي القحطاني(صدى):

أحبطت السلطات اللبانية، محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى المملكة، حيث تم ضبط 17400 حبة كانت في طريقتها لبث سمومها في السعودية.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها، أنه « في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عمليات رصد وتعقب استمرت لحوالي 3 سنوات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو ج. ك. (مواليد العام 1976، مكتوم القيد)، وذلك بتاريخ 12/ 12/ 2019، في بلدة مستيتا- جبيل، بجرم تهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وضبط بحوزته كمية كبيرة من هذه الحبوب (17400 حبة) مخبأة بطريقة محترفة داخل براغي من الحجم الكبير بعد حفرها».

وأكدت أنه اعترف بقيامه بعمليتي تهريب في 2016 بالاشتراك مع آخرين، وكذلك يعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار.