مكافحة العدوى بصحة عسير تنظم دورتين تدريبيتين لمسعفي الهلال الأحمر

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير ممثلة في إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية ، دورة وورشة عمل بعنوان مبادئ وأساسيات مكافحة العدوى في النقل الإسعافي ، وذلك للمسعفين الميدانيين من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر وتبادل الخبرات بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة.

إلى ذلك نفذت إدارة مكافحة العدوى بصحة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة العدوى دورة تدريبة وورشة عمل بعنوان أساسيات مكافحة العدوى بمراكز الكلى وذلك لمنسقي مكافحة العدوى بمراكز الكلى بالمنطقة ، لتعزيز قدراتهم وتزويدهم بأحدث المعلومات الطبية المعتمدة في هذا المجال.