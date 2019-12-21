المغامسي: قمة كوالالمبور ارتكبت خطأين فادحين.. وهدفها تحييد المملكة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي على انعقاد قمة إسلامية مصغرة في ماليزيا مؤكداً ، أنها عبارة عن خطأ فادحاً .

وقال المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج ” الأبواب المتفرقة ، إن القائمين على القمة الإسلامية في كوالالمبور ارتكبوا خطاين فادحين ، أولهما ، أن الله تعالى قال ” وأتوا البيوت من ابوابها ” ، فهناك منظمة التعاون الإسلامي سقيفة الإسلام ومظلة العالم الإسلامي المشترك ، ولا يمنع نظامها بأن تنادي أي دولة ما بالدعوة إلى قمة استثنائية لإقامة قمة إسلامية عن طريق منظمة التعاون بمشاركة الجميع ، ولكن قمة كوالالمبور تجاوزت منظمة التعاون الإسلامي ، فلم تأتي الدار من بابها بل هي أحدثت فجوة في الجدار وتركت الباب مٌغلقاً ، فزادت الأمر سوءاً على سوء .

وتابع المغامسي ، و الأمر الثاني أنه لا يتصور أن يٌقام كيان إسلامي يُراد منه بعث الأمة من مرقدها ، وأن تكون المملكة العربية السعودية التي هي حامية لحمى الحرمين الشريفين والراعية لخدمة الحجاج ، غائبة عن هذا الكيان .

وأضاف المغامسي ، وهذا معناه أن المراد من هذا الفعل تحييد المملكة من دورها التاريخي وإن كان هذا هو المراد فهذا مٌحال ، وإن لم يكن المراد تحييد المملكة ، والمقصود بناء مؤسس جديد للعالم الإسلامي ، فهذا لا يمكن أن يكون مع غياب ركنه الأعظم فشبه الجزيرة العربية هي الأول للإسلام والعروبة .