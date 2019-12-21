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وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة لذوي الخبرة؛ للعمل في البنك بمحافظة جدة.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالي: « مُحلل أول تحليل المخاطر، ومُدير تطوير القطاع المالي الإسلامي، ومُدقق داخلي أول».

واشترط أن يكون المتقدم لديه شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وكذلك لديه خبرة من 5 إلى 10 سنوات وفقًا لكل تخصص، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ويمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .


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