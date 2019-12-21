تحذير شديد من ثغرة خطيرة في « تويتر »

الرياض(صدى):

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم السبت، تحذيرا أمنيا عالي المستوى خاصا بتحديث جديد لموقع ” تويتر ” .

وقال المركز، أن شركة ” تويتر ” أصدرت تحديثاً لمستخدمي نظام “أندرويد ” لمعالجة ثغرة في التطبيق، تتمثل في قيام المهاجم بالتحكم بالحساب والوصول والاطلاع على بياناته مثل التغريدات المحمية وتحديد المواقع والرسائل الخاصة.

وناشد المركز مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” بتحديث التطبيق فوراً من خلال متجر ” جوجل بلاي ” أو عبر اتباع الرابط المباشر للتحديث: اضغط هنا