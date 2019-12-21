الهلال يرحب بـ يوفنتوس: أهلًا بكم في معقل كبير آسيا
رحّب نادي الهلال، ببعثة نادي يوفنتوس الإيطالي التي قدمت إلى الرياض لإقامة كأس السوبر الإسباني.
ورد الهلال على مقطع فيديو نشره نادي يوفنتوس من الرياض، قائلًا: « أهلاً بكم في معقل كبير آسيا ورابع العالم».
ووصل فريق يوفنتوس صباح السبت إلى المملكة لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي المقررة مساء غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 58 دقيقة
قول وفعل كبير آسيا ورابع العالم
المليليح[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 57 دقيقة
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