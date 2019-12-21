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الهلال يرحب بـ يوفنتوس: أهلًا بكم في معقل كبير آسيا

الهلال يرحب بـ يوفنتوس: أهلًا بكم في معقل كبير آسيا
ماجد محمد(صدى):

رحّب نادي الهلال، ببعثة نادي يوفنتوس الإيطالي التي قدمت إلى الرياض لإقامة كأس السوبر الإسباني.

ورد الهلال على مقطع فيديو نشره نادي يوفنتوس من الرياض، قائلًا: « أهلاً بكم في معقل كبير آسيا ورابع العالم».

ووصل فريق يوفنتوس صباح السبت إلى المملكة لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي المقررة مساء غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 58 دقيقة

قول وفعل كبير آسيا ورابع العالم

[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 57 دقيقة

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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