الهلال يرحب بـ يوفنتوس: أهلًا بكم في معقل كبير آسيا

ماجد محمد(صدى):

رحّب نادي الهلال، ببعثة نادي يوفنتوس الإيطالي التي قدمت إلى الرياض لإقامة كأس السوبر الإسباني.

ورد الهلال على مقطع فيديو نشره نادي يوفنتوس من الرياض، قائلًا: « أهلاً بكم في معقل كبير آسيا ورابع العالم».

ووصل فريق يوفنتوس صباح السبت إلى المملكة لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي المقررة مساء غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود.