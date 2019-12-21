نواف التمياط: يجب على براعم الهلال أن يحذوا حذو أبطال اليوم

نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب الهلال السابق نواف التمياط، أنه يجب على براعم وناشئين الهلال أن يحذوا حذو الجيل الحالي لصناعة التاريخ.

وقال التمياط: ما زرعه نجوم الهلال من خلال ما حققوا هو الطريق لبراعم وناشئين الهلال ليحذوا حذوهم في المستقبل ويسيروا على خطاهم ويصنعوا التاريخ لناديهم وأنفسهم.

وأضاف: إلهام أبطال اليوم لأبطال الغد هو الإمتداد التاريخي والإرث الهلالي من جيل إلى جيل.

وحقق الهلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد تقديمه مستوى رائع في البطولة، لكن نقص الخبرة حال بينه وبين التأهل إلى النهائي والفوز .