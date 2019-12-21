ماجد الرخيص: المربعانية تنشر الصقيع على الجزيرة العربية غدًا

فهد القزيز(صدى):

كشف الباحث الشرعي في الحسابات والعلوم الفلكية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الأستاذ ماجد بن ممدوح الرخيص، لصحيفة ” صدى ” اليوم السبت، أن المربعانية ” أربعانية الشتاء ” ، لافتًا إلى أنها تتهيأ لتفرض سطوتها على الجزيرة العربية بشدة البرودة، والصقيع، غداً الأحد ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١هـ.

وأوضح ” الرخيص” أنها بذلك تعلن بداية فصل الشتاء الفعلي: ” علماً بأنه ساد الجدل بمنطقتنا منطقة الخليج العربي على وقت دخولها، أنه في:٧ ديسمبر”؛ مضيفًا أنه: ” لنفهم أولاً: بأن التاريخ الميلادي (الغريغوري) الذي نسير عليه بحساباتنا، ليس ثابتاً أو صحيحاً بدقة كما يظن الكثير، ولكنه عدل ورمم سابقاً على مر العصور عدة مرات، والآن هو متقدم عن حساب الواقع ثلاثة أيام إلا ثلثاً ” .

وتابع: ” ثانياً: أوافق على أن وقت دخول الشتاء، بدخول قران ثالث عشر ،بداية من نجم الإكليل في:٧ ديسمبر والصحيح هو في: ٩ ديسمبر، دخول النجم، ولكن ليست بداية فعلية للشتاء، وإنما هي بداية تقريبية، فقط إحساس ببرودة الشتاء في فترة الانقلاب الشتوي وهي: (من١ إلى ٢١ ديسمبر) قبل دخول الفصل فلكياً بالحساب الراهن ، الذي يدخلها، في٢٢ ديسمبر، تزامناً مع دخول نجم القلب ” .

وأضاف: ” لأنه يحسب بداية كل أول نجم من كل فصل ضمن حساب فترة الانقلاب، ويؤكد ذلك هو عدم دخول فصل الشتاء فعلياً على شمال الكرة الأرضية حتى تكون الشمس عمودية على مدار الجدي،فيكون النصف الشمالي شتاء، والنصف الجنوبي صيفاً، من وقت التعامد، في ٢٢ ديسمبر،وهو: بداية المربعانية،

التي تبدأ به وتنتهي في نهاية ٣٠ يناير ” .

واستطرد ماجد الرخيص: ” ثالثاً: السؤال الذي ينبغي أن نسأله أنفسنا لماذا نحسب دخول فصلي الخريف والربيع بحساب شمال الكرة الأرضية الفلكي، ونستثني دخول فصلي الشتاء والصيف بحساب خاص!؟ “؛ متابعًا:” أليس حساب فصول السنة جزءاً واحداً لا يتحزأ؛ فالحساب إما أن يؤخذ كله أو يترك كله، حتى لو حصل تفاوتاً في درجات الحرارة، وإلا صار أبتراً “حساب مزاج “،ليس له قواعد فلكية ” .

وأكد ” الرخيص ” أن البرد يشتد في ” المربعانية “، وتهب فيها الرياح الباردة وتتساقط الثلوج ويظهر الضباب وتكثر الغيوم، ويزداد البرد والصقيع الذي يضر بالنباتات، في آخر ديسمبر، وأغلب شهر يناير؛ متوقعاً بأن تكون مربعانية هذه السنة باردة جداً أبرد من العام الماضي؛ لأن البرد أعطى إشارة حينما دخل بشدة دون تدرج، في آخر نجوم الخريف، ولا تزال البرودة بازدياد وتشتد بدخول المربعانية.