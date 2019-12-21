استمرار هطول الأمطار وتدني الرؤية بالطائف والباحة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، استمرار حالة الطقس التي شهدتها منطقة الباحة وبلجرشي ، حيث السحب الرعدية الممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية ، حتى الساعة 11:55 مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر .

كما توقعت الهيئة ، استمرار هطول الأمطار والسحب الرعدية المصحوبة بالرياح بمنطقة الطائف وأضم والعاصمة المقدسة وعرفات ، حتى الساعة 11:55 مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر .

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية .