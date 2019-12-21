بالفيديو.. ‏ياسر الشهراني: نعاني من الإجهاد ونعد جمهور الهلال بالانتصارات

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، اليوم السبت، على نتيجة مباراة الزعيم أمام مونتيري المكسيكي، بعدما حقق الهلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2019 عقب هزيمته أمام الفريق المكسيكي.

وفي السياق نفسه، صرح ياسر الشهراني: ” نعاني من الإجهاد وكان طموحنا نحقق المركز الثالث لكن ربي ما كتب “؛ مضيفًا: ” إحنا مجهدين وهذا ماهو عذر ونعد جماهير الهلال بالانتصارات في القادم “.