محمد الدعيع: رابع العالم إنجاز نفخر به كهلاليين

ماجد محمد(صدى):

أكد محمد الدعيع، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، أن تحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية يُعد إنجاز للهلال.

وقال في تغريدة له : «شكراً للإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل وشكراً للجهاز الفني بقيادة المدرب رازفان وكل الشكر للاعبين الفريق على ما قدموه في هذه المشاركة العالمية المشرفه وحصولهم على رابع اندية العالم وهو يعتبر إنجاز نفخر فيه كـ هلالين».

وحقق الهلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد تقديمه مستوى رائع في البطولة، لكن نقص الخبرة حال بينه وبين التأهل إلى النهائي والفوز .