تركي الفيصل: قطر لا تنوي حل المشكلة

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، اليوم السبت، أنه تم دعوة تميم بن حمد أمير قطر إلى قمتين خليجيتين، ولكنه لم يستجب ولم يحضر، في إشارة إلى نية قطر بعدم المساعدة في حل المشكلة القائمة.

وقال تركي الفيصل: ” في الأعوام الـ20 الماضية، كانت هناك محاولات لثني قطر عن نشاطها، واتفقنا معها في هذا الشأن في 2014 عندما حضر الشيخ تميم، بعد وساطة من أمير الكويت، ووضعت اتفاقية صادق عليها مجلس التعاون الخليجي حينها، ووقعت من قبل الشيخ تميم، والقيادات الخليجية المختلفة ” .

وأوضح ” الفيصل ” : ” قطر لم تلتزم بهذه الاتفاقية واستمرت في نشاطها التخريبي، والتنكيلي بدول المنطقة، فما كان لها إلا أن قاطعتها ” مضيفًا: ” القيادة القطرية للأسف، منذ المقاطعة في 2017، انعقدت قمتان خليجيتان دعي إليها الشيخ تميم ولكنه لم يحضر “.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك نية لدى الدوحة لإنهاء المشكلة، ومواجهة القيادات وصولا إلى اتفاق؛ مؤكدًا أن سبب الخلاف الخليجي في الأساس، يعود لطموح القيادة القطرية ورغبتها في تغيير المنطقة على نحو ما ترى فيه مصلحتها فقط.