وليد الفراج: شكرًا لنادي الهلال الذي قدم مستويات قتالية

ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلامي وليد الفراج، اليوم السبت، شكره إلى نادي الهلال بعد ما قدمه في بطولة كأس العالم للأندية 2019؛ حيث حصل على المركز الرابع بعد الهزيمة التي تلقاها من فريق مونتييري المكسيكي بركلات الترجيح الذي حاز على المركز الثالث.

وقال وليد الفراج، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، عقب المباراة: ” ‏شكرا لنادي الهلال السعودي على كل ما قدمه في بطولة كاس العالم للأندية 2019 وحصوله على الترتيب الرابع على العالم “.

وأضاف ” الفراج ” : ” لقد قدم الفريق الأزرق مستويات وقتالية وروح تعكس المستوى الذي وصلت الكرة السعودية ومسابقاتها المحلية، والتي جعلته يستطيع مجاراة أكبر أندية العالم ” .

وعلى جانب آخر، ‏أوضح وليد الفراج: ” الليلة ننتظركم في ‎الدوري مع وليد عبر قناة sbc، الوعد الساعة 11 مساءً اليوم “، وذلك للتعليق على أحداث مباراة الهلال ومونتييري.