القحطاني: الهلال سيمر بفترة ضغط وسيتجاوزها

نواف السالم(صدى):

أكد المحلل الرياضي خالد القحطاني، أن الهلال سيمر بفترة ضغط من المباريات لكنها سيتجاوزها، في إشارة إلى مباريات دوري المحترفين المؤجلة له.

وقال القحطاني: « انتهت مرحلة مهمة من موسم الهلال بعد تحقيقه هدفه الأول في الموسم دوري الابطال، والمشاركة في كأس العالم للأندية، تبقت منافسات كثيرة لهذا الكبير الذي تُحتم عليه ثقافته ان يكون مطالبا بكل انتصار، عدد كبير من المؤجلات الانتصار بها يمنحه الصدارة، وهي مطلب لجمهوره بعكس غيرها».

وأضاف: «سيمر الهلال بفترة ضغط من المباريات لكن هو مرشح بأن يتجاوزها بحكم انه يملك 23 لاعب جميعهم لديهم رتم المباريات وبعضهم مازال موسمه في بدايته ( كويلار – كنو – ادواردو – خربين – هتان – صالح ) بحكم انهم لم يجهدون، بقي : كيف سيحفز الهلال نفسه بعد الاسيوية؟ وهذا عمل رازفان اولا ومساعديه».

وأنهى نادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، بعد تحقيقه المركز الرابع على خلفية الخسارة أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح اليوم السبت.