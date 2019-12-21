العلاج الطبيعي يقدم خدماته العلاجية لـ2112 طفل بحفرالباطن

ريم عبد العزيز(صدى):

استقبل الفريق الطبي بقسم العلاج الطبيعي في مستشفى الولادة والأطفال 2112 حالة منذ بداية شهر سبتمبر إلى نهاية نوفمبر لعام 2019 ، وشملت الحالات الشلل الدماغي ، وخلع الولادة ، والشلل الوجهي .حيث قدموا خدماتهم ، التشخيصية ، والعلاجية ، والتأهيلية والوقائية ،

بأحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الحديثة كالأجهزة الكهربائية المحفزة على الحركة بالإضافة إلى التمارين العلاجية والتدريبية لمساعدة الأطفال المصابين على تطور حركتهم ، وصرف الأجهزة الطبية للذين يحتاجون إليها بعد خروجهم من المستشفى ، مع متابعة الحالات بشكل دوري أثناء فترة تلقيهم العلاج من قبل الطاقم الطبي للعلاج الطبيعي

وتؤكد صحة حفرالباطن على حرصها الدائم في تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية للمجتمع