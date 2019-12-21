بالفيديو مدرب الهلال: كنا الأقرب للفوز وخلقنا فرصًا كثيرة

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم السبت، على حصول الزعيم على المركز الرابع على مستوى العالم، بعد فوز نادي مونتيري المكسيكي عليه في كأس العالم للأندية، بركلات الترجيح.

وصرح رازفان لوشيسكو، بعد المباراة: ” كان علينا أن نفوز بالمباراة لأننا خلقنا الكثير من الفرص كانت لدينا الأفضلية ولكن لم نحسن استحسانها “.

ومن جانبه، قال لاعب الهلال ‏ياسر الشهراني: ” كان طموحنا نحقق المركز الثالث لكن ربي ماكتب ، حنا مجهدين وهذا ماهو عذر ونعد جماهير الهلال بالانتصارات في القادم “.