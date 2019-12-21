محمد أبوهداية: كان بإمكاننا الحسم لولا خربين وبعض اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

انتقد الناقد الرياضي محمد أبو هداية، أداء السوري عمر خربين وبعض اللاعبين الهلاليين في الشوط الأول من مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي.

وقال أبو هداية: «هاردلك للهلال الخسارة بركلات الترجيح كان بإمكانه الحسم بالأشواط الأصلية لولا سوء الطالع لدى خربين وبعض اللاعبين، رابع البطولة العالمية شيء مبهج وجميل قياساً بالفائدة التي جناها الفريق من خلال إحتكاكه بمدارس كروية مختلفة، شكراً للزعيم ممثل آسيا والعرب عالمياً».

وتمكن الهلال من تشريف الكرة السعودية في بطولة كأس العالم، عبر وصوله إلى نصف النهائي وتحقيق المركز الرابع في البطولة.