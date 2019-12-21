بالفيديو.. عارضة أزياء: اللبس يمثلني أنا لا يمثل السعودية

أميرة خالد(صدى):

علقت عارضة الأزياء السعودية والمذيعة السابقة إلين سليمان ، على جرأة هند القحطاني ، قائلة ، إنه من المفترض أن يكون لكل شخص حرية في الاختيار وتقديم المحتوى وغيره من الأشياء.

وأوضحت إلين سليمان خلال لقاء تليفزيوني ، بعد سؤالها بشأن هند القحطاني ، “والله انا ما أتابع السوشيال ميديا، لكن أرى أن كل واحد له حرية الاختيار، هي حرة يعني ما أعرف ليه الناس تحب تدخل في تفاصيل الشخص”.

ورداً على سؤال المذيع حول ملابسها الجريئة، قالت سليمان “لا بالعكس، أنا أشوف أنها نفس الفكرة، هي حرية شخصية، وفي النهاية هو يمثلني أنا نفسي ولا يمثل بلدي ولا يمثل أحد، هذه جنسيتي فقط وليس شرطاً أن أمثل البلد كاملة”.