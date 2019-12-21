بعد تحقيق المركز الرابع في المونديال .. الوليد بن طلال: الهلال زعيم عالمي
علّق الأمير الوليد بن طلال، على حصول الهلال على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، وخسارته أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت.
ونشر الوليد بن طلال، فيديو يوضح أعداد جماهير الهلال في العالم، معلقًا: «نادي الهلال الزعيم العالمي زعيم آسيا و أفريقيا هو الآن رابع أفضل نادي في العالم».
وتمكن الهلال من تشريف الكرة السعودية في بطولة كأس العالم، عبر وصوله إلى نصف النهائي وتحقيق المركز الرابع في البطولة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6672 ] نشر منذ 28 دقيقة
صدقت سمو الأمير والف مبروك للهلال المركز الرابع لأبطال اندية العالم
المليليح[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 21 دقيقة
اي مشجع لناديه لازم يمدحه