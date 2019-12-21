بعد تحقيق المركز الرابع في المونديال .. الوليد بن طلال: الهلال زعيم عالمي

نواف السالم(صدى):

علّق الأمير الوليد بن طلال، على حصول الهلال على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، وخسارته أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت.

ونشر الوليد بن طلال، فيديو يوضح أعداد جماهير الهلال في العالم، معلقًا: «نادي الهلال الزعيم العالمي زعيم آسيا و أفريقيا هو الآن رابع أفضل نادي في العالم».

وتمكن الهلال من تشريف الكرة السعودية في بطولة كأس العالم، عبر وصوله إلى نصف النهائي وتحقيق المركز الرابع في البطولة.