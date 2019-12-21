الهلال رابعًا في كأس العالم للأندية ويُنهي البطولة رافعًا رأسه

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي مونتيري المكسيكي من الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نادي الهلال بركلات الترجيح بنتيجة فيما يُصبح نادي في المركز الرابع من البطولة.

يأتي ذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، إذ سجّل إدواردو الهدف الأول للهلال بعرضية مركزة من ياسر الشهراني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وتعادل مونتيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بهدف من أرتورو غونزاليس، ثم تقدّم على الهلال بهدف ثان في الدقيقة 60 بأقدام ميزا، لكن بافتيمبي غوميز تمكن من إدراك التعادل للهلال في الدقيقة 66.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، اضطر الفريقان إلى اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز بالمركزي الثالث والرابع.

وأضاع إدواردو الهدف الثالث في ركلات الترجيح، إذ نجح حارس مرمى مونتيري في التصدي لها، فيما أضاع لاعب مونتيري الركلة الخامسة لكن حارس النادي المكسيكي استطاع التصدي لركلة كنو الهلالية مرة ثانية.