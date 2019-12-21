الهلال رابعًا في كأس العالم للأندية ويُنهي البطولة رافعًا رأسه
تمكن نادي مونتيري المكسيكي من الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نادي الهلال بركلات الترجيح بنتيجة فيما يُصبح نادي في المركز الرابع من البطولة.
يأتي ذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، إذ سجّل إدواردو الهدف الأول للهلال بعرضية مركزة من ياسر الشهراني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
وتعادل مونتيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بهدف من أرتورو غونزاليس، ثم تقدّم على الهلال بهدف ثان في الدقيقة 60 بأقدام ميزا، لكن بافتيمبي غوميز تمكن من إدراك التعادل للهلال في الدقيقة 66.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، اضطر الفريقان إلى اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز بالمركزي الثالث والرابع.
وأضاع إدواردو الهدف الثالث في ركلات الترجيح، إذ نجح حارس مرمى مونتيري في التصدي لها، فيما أضاع لاعب مونتيري الركلة الخامسة لكن حارس النادي المكسيكي استطاع التصدي لركلة كنو الهلالية مرة ثانية.
kkkk[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة
هاردلك ومبروك المركز الرابع
المليليح[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
العنوان يضحك
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6672 ] نشر منذ 1 ساعة
كفيتو ووفيتو المركز الرابع عالميا مو شين المهم ننتظركم للعودة و التفرغ للدوري
زائر[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 1 ساعة
عاد البليهي لممارسة أسلوب الأستفزاز ومحاولة الاعتداء على لاعب المكسيكي وتوتره واسلوبه في التراخي ترك الخصم يدخل للمرمى و يسجل بسهولة . والمعيوف عاد لأخطائه والتي تتكرر ..!!
البليهي وراء نرفزة زملائه في كل مباراة يلعبها ويحاول الاعتداء على اللأعبين بدون سبب . وهذا يوتر الجميع !!
مبروك المركز الرابع[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 50 دقيقة
هاردلك للهلال بس اغلب اللاعبين اجانب وهذا الشي اللي مايعجبني بدورينا كأننا فريق برازيلي ه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89568 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماقصرتوا ياابطال الهلال .. بيض الله وجيهكم ..
.. نتمنى لكم التوفيق دوماً … رفعتوا الراس حتى لو ماجبتوا الكاس …
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14705 ] نشر منذ 29 دقيقة
- لا ذهبيه
– لا فضيه
– لا برونزيه
البسسوا البندانه وأرجعوا للرياض
@Alhilal_FC
ههههههههههههههههههههههههههههه😂
رااايق[ عدد التعليقات: 7656 ] نشر منذ 15 دقيقة
شكراً لكم ** وما قصرتوا قدمتوا مستوى رائع بالبطولة العالمية **
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كنا نتمنى الـ 3 ** ولكن هذا حال الكورة * الحمد لله كل حال ***
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هل تريد بيضة مفيوحة مع شريحة توست مدهونةً بالزبدة الفرنسية سيدي الدوك فليد على العشاء *!! ههههههههههه
مبروك[ عدد التعليقات: 2535 ] نشر منذ 6 دقائق
مبروك لنادي مونتيري المكسيكي من الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية .