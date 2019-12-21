بالفيديو.. إجبار طلاب المدارس القطريين على تعلم الرقص الإيراني

نايف السالم(صدى):

يصر تنظيم الحمدين، على الارتماء في أحضان إيران ومحو العادات والثقافة القطرية ليستبدلها بثقافة إيران الغريبة، وامتد ذلك ليشمل الأطفال من طلاب المدارس الذي يعد التأثير عليهم أقوى؛ فينشأ جيلًا يقدس إيران هو الآخر.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو مشاهد مفجعة لإجبار الطلاب القطريين في المدارس على تعلم وآداء الرقص الإيراني؛ حيث كان الطلاب الصغار يؤدون رقصات إيرانية بطريقة غريبة.

وانتشرت التعليقات الغاضبة على هذا الفيديو، الذي يظهر كيف تحاول حكومة قطر سلب الشعب القطري عروبته وأصالته؛ لتسلم أبنائهم الصغار إلى إيران وتسقيهم عاداتها وتقاليدها المختلفة تمامًا عن الثقافة العربية والخليجية.