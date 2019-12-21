مشروبات يمكنكِ تناولها حال تعرّضتي إلى تسمم غذائي

أميرة خالد(صدى):

تتعرض العديد من السيدات ، للتسمم الغذائي وآلام المعدة بسبب إقدامها على تناول الأطعمة الجاهزة من الشارع ، ومن أعراض إصابتها بالتسمم شعورها بآلام البطن والقيء والجفاف، وفي ها الصدد كشف خبراء التغذية عن بعض العلاجات المنزلية الأساسية التي يمكن أن تساعد في إدارة الموقف.

الأطعمة الصلبة : تتمثل الخطوة الأولى في تجنب الطعام الصلب وترطيب الجسم بالسوائل، من خلال تناول الكثير من العصائر الطازجة الخفيفة على المعدة مثل عصير الليمون البرتقالي العادي أو الحلو أو حتى الجلوكوز أو ماء جوز الهند لترطيب جسمك.

الزنجبيل : يحتوي الزنجبيل على الكثير من الخصائص الطبية ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض منذ سنوات، ومن شأن شربك لكوب من شاي الزنجبيل الطازج مع بعض العسل أن يقلل من شعورك بالغثيان فورا مع تقليل آلام المعدة.

خل التفاح : خل التفاح من أكثر العلاجات المنزلية فعالية في علاج أعراض التسمم الغذائي، فقط امزج ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ واشربه قبل أن تأكل أي شيء، فهو يقتل البكتيريا ويساعد في تخفيف أعراض التسمم الغذائي.

الكمون : من المعروف أن بذور الكمون تقلل من آلام البطن والتهاب المعدة، ويمكنك الاستفادة من خصائصها العلاجية، بغلي ملعقة مليئة ببذور الكمون في كوب من الماء وإضافة بعض الملح وعصير أوراق الكزبرة الطازجة، حيث يمكنك تناول هذا المشروب مرتين يوميا حتى تتحسن.