بالفيديو.. راغب علامة: علاقتي بأحلام « حب وغرام»

بيروت(صدى):

أكد الفنان اللبناني راغب علامة، على علاقته الجيدة مع الفنانة الإماراتية أحلام عقب فترة توتر بينهما فيما مضى؛ ليقول أنهما حاليًا يعيشان علاقة ” حب وغرام ” خلال تواجدهما في لجنة تحكيم برنامج المسابقات ” ذا فويس “.

وعلق راغب علامة على مقطع فيديو من داخل كواليس البرنامج يعكس علاقتهما الطيبة، حيث قال: ” في حب وغرام الآن، كتير بنحب بعض، ما في خلافات أبداً، زيرو زيرو، يعني أحلام مش هي اللي بعرفها أبداً ” .

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان راغب علامة والفنانة أحلام يشاركان بصحبة محمد حماقي وسميرة سعيد، في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة ” ذافويس ” المذاعة على فضائية MBC.