بالفيديو.. انقطاع الطريق الواصل بخميس حرب – سبت الجارة
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن مقطع فيديو لسيل وادي شسع بخميس حرب شرق القنفذة.
وأوضح ” الحصيني ” انقطاع الطريق الواصل بخميس حرب – سبت الجارة؛ مشددًا على سالكي الطريق بالانتباه؛ مضيفًا: ” لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم ” باكر مدرسة ” المتوقع بإذن الله أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد والاثنين “.
وأشار إلى أن ذلك على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية؛ بينما ” ملابس شتوية ثقيلة ” ، على المدينة المنورة، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية، فيما ملابس شتوية متوسطة، على باقي المناطق ملابس ربيعية.
أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
اللهم صيباً نافعاً
ولازال للخير بقية – ان شاء الله –
في السناب متابعة خاصة ومباشرة
– سيل وادي شسع بخميس حرب شرق القنفذة
انقطاع الطريق الواصل بـ خميس حرب – سبت الجارة
– نرجو الانتباه لسالكي الطريق كما وصلني pic.twitter.com/cRRVK185vo
— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) December 21, 2019
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