بالفيديو.. انقطاع الطريق الواصل بخميس حرب – سبت الجارة

علي القحطاني(صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن مقطع فيديو لسيل وادي شسع بخميس حرب شرق القنفذة.

وأوضح ” الحصيني ” انقطاع الطريق الواصل بخميس حرب – سبت الجارة؛ مشددًا على سالكي الطريق بالانتباه؛ مضيفًا: ” لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم ” باكر مدرسة ” المتوقع بإذن الله أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً غداً الأحد والاثنين “.

وأشار إلى أن ذلك على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية؛ بينما ” ملابس شتوية ثقيلة ” ، على المدينة المنورة، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية، فيما ملابس شتوية متوسطة، على باقي المناطق ملابس ربيعية.