« المغامسي » لامرأة تبحث عن الزواج: لا حرج عليكِ أن تتعرّضي (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الدعاء لله بالزواج لكي يعف الإنسان نفسه من المحارم التي يتسابق عليها الناس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « الأبواب المتفرقة » ، أن الإنسان يجب أن يبحث في الأسباب لكي يتزوج، فالرجل يبحث والمرأة لا حرج عليها أن تحاول السعي في الأمر عبر الخروج أو حضور مناسبات مع النساء لعل تراها إحداهن وتدل محرم عليها وهذا لا غضاضة فيه.