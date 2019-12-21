رياح وأمطار وضباب.. تعرّف على توقعات الطقس ليوم غد

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة.

ويتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.