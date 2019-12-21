الجميح تستعرض سيارات جي ام سي بالمعرض الدولي في جدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت جي ام سي الجميح للسيارات في معرض السيارات الدولي بجدة ، عن مجموعة من سيارات جي ام سي موديلات 2020 منها جي ام سي يوكن الاصدار الخاص وسييرا واكاديا.

ويأتي يوكن 2020 الاصدار الخاص “مون لايت” خصيصاً للجميح للسيارات بشعار في المقدمة مميز واضافة حصرية لهذا الاصدار وبنفس المحرك EcoTec3 V-8 بسعة 5.3 ليتر مع قدرة 355 حصان بنظام كاميرا رؤية من الخلف ونظام المساعدة في الركن الأمامي والخلفي للسيارة .

أما جي ام سي اكاديا فتأتي بتصميم عصري محدث مع مصابيح LED وبمحرك 4 سلندر تيربو بناقل حركة من 9 سرعات يولد قوة 233 حصان، كما تضم السيارة اهم المميزات منها 2 مقاعد كهربائية وتشغيل عن بعد ونظام تحذير الخروج من المسار و وتحذير النقطة العمياء.

بينما جي ام سي سييرا 2020 فتأتي بتصميم الشبك الأمامي الجديد والكبير والأكثر جرأة مع مصابيح LED بالإضافة إلى تصميم أطول لغطاء المحرك وعرض أكبر للجوانب. تتميّز المصدّات وأغطية المرايا والنوافذ الجانبية بلمسات الكروم.

و مصد خلفي مع درجة طرفية أكبرومن الخلف ياتي الباب الخلفي الأول من نوعه بتقنية MultiPro ومن الداخل تأتي بنظام معلومات وترفيه جي ام سي المميز ونظام Bose الصوتي الفاخر والشحن الاسلكي ونظام ابل كاربلاي واندرويد اوتو و كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة مع نظام مراقبة المسافة الأمامية ويتوفر نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف.