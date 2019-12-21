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شركة لاند مارك العربية توفر 35 وظيفة للجنسين بالرياض وأبها

شركة لاند مارك العربية توفر 35 وظيفة للجنسين بالرياض وأبها
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة لاند مارك العربية ، عن توفر 35 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) للعمل في فروع الشركة بمدينتي (الرياض، وأبها).

وقالت الشركة ، إن الوظائف المتاحة :

– بائع (للنساء – العدد 30 وظيفة – الرياض): براتب شهري 4,000 ريال ، ويٌشترط حصوله على شهادة المتوسطة (الكفاءة) ، ولا يشترط وجود خبرة سابقة .

والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــا .

– مُراقب متجر (للجنسين – وظيفتان – أبها): براتب شهري (5,500 ريال) ، ويٌشترط حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــا .

– مدير متجر (للجنسين – وظيفتان – أبها): براتب شهري (5,500 ريال) ، ويٌشترط حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــا .

– أخصائي تدريب (للجنسين – وظيفة واحدة – أبها): براتب شهري (6,500 ريال) ، يٌشترط حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.


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