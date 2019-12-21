باكستان تقضي بالإعدام ضد أكاديمي أساء للرسول
قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، بالإعدام على أستاذ جامعي يدعى ” جنيد حفيظ ” بالإعدام بعد إدانته بنشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2013.
ومن جانبه، استنكر ” أسد جمال ” محامي “حفيظ” بالحكم، لافتًا إلى التوجه لاستئنافه؛ بينما كشفت تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن نحو 40 شخصاً أدينوا بالتجديف في باكستان ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89557 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاهم الله خير ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 15 دقيقة
قالوا لجحا اين إذنك راح اشر بيده اليمين على أذنه اليسرى…راح يعدموا شخص واحد وملايين مثله في باكستان.🤔
في باكستان حسينيات شيعية رافضية..تؤمن بتحريف القرآن الكريم
وتلعن صحابة الرسول وزوجاته ماذا بقي ؟!
رسول يطعنون في أصحابه وزوجاته ..أكيد المستهدف هو..لكن عملوا لها لفة
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 5 دقائق
القمع والاضطهاد الديني وسلطة رجال الدين و المرجعيات
الدينية على سائر حياة البشر والتدخل في أدق شئون حياتهم واهمها وهى الحريات
يدفع بالكثير إلى الإلحاد..الإيرانيين انتشر بينهم الإلحاد..و يوجد على اليوتيوب شخصية عراقية شهيرة معممة الحدت..ولها مقاطع عبارة عن محاضرات جماهيرية للاسائة للقران الكريم والسنة النبوية.