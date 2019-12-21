باكستان تقضي بالإعدام ضد أكاديمي أساء للرسول

إسلام أباد(صدى):

قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، بالإعدام على أستاذ جامعي يدعى ” جنيد حفيظ ” بالإعدام بعد إدانته بنشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2013.

ومن جانبه، استنكر ” أسد جمال ” محامي “حفيظ” بالحكم، لافتًا إلى التوجه لاستئنافه؛ بينما كشفت تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، أن نحو 40 شخصاً أدينوا بالتجديف في باكستان ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.