رئيس النصر السابق عن الأزمة الحالية لنادي الاتحاد: لا تعليق

ماجد محمد(صدى):

يعيش نادي الاتحاد، أزمة كبيرة منذ الموسم الماضي حيث تعرض حينها لخطر الهبوط؛ لتعود المعاناة من جديد في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يقبع في المركز الثالث عشر بدوري المحترفين، فضلًا عن الديون الضخمة التي تهدده بالهبوط.

وفي السياق نفسه، وجه مشجع اتحادي سؤالًا إلى رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم، عن رأيه في وضع الاتحاد الحالي، ليرد قائلًا: ” لا تعليق.. لا تعليق “، حيث رفض أن يورط نفسه مع جماهير الاتحاد.

وحينما كان آل سويلم رئيسًا للنصر، اتهم نادي الاتحاد، بأنه يتحالف ويتآمر مع نادي الهلال، خاصة بعد ظهور جماهير الزعيم وهي تردد شعارات وأهازيج العميد؛ لتشتعل حينها الأزمة بين العالمي والعميد.