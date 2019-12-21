السجائر من تركيا.. وشركة فيليب موريس تُربك خطط الوقيعة بين الإمارات والمملكة
أصدرت شركة «فيليب موريس إنترناشونال»، توضيحًا بشأن جميع منتجاتها الموزعة في السعودية تخضع لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأنها تصنع في ألمانيا وبولندا وتركيا وليست في جبل علي بالإمارات.
وأفادت في بيان رسمي، بأن «ظهور الباركود الذي يبدأ بالرمز 629 الموجود على عبوات منتجات شركة موريس إنترناشونال يشير فقط إلى المكتب، حيث تم تسجيل الباركود الرقمي.
وتابعت: لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع، ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا في السوق السعودي قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وكانت العديد من وسائل الإعلام المعادية للمملكة قد سردت تقارير وعناوين كبيرة تُفيد بأن تصنيع تلك السجائر في الإمارات، لكنها لم تشير بأي شكل إلى بيان الشركة الخاص بأن منتجاتها مصنوعة في تركيا ودول أخرى.
من جانبه، قال أمجد طه الخبير السياسي: «المنتجات طلعت من صنع تركيا..على من هاجم الإمارات أن يوجه السهام الآن الى أنقرة»، مضيفًا: « شركة فيليب موريس إنترناشيونال لصناعة السجائر ومنتجات التبغ تصدر بياناً؛ الباركود يدل على مكتبنا في جبل علي بدبي الإمارات ولكن المنتج وخاصةً شسترفيلد و إل إم مصنعة في تركيا».
وقال ضاحي خلفان تميم : «طلع المنتج الذي هاجمته قطر وعصابات الاخونجية صنع في تركيا وليس جبل علي ، الغبي غبي..ما فيه فائدة».
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 28 دقيقة
عساهم يغشون على طول وتحصل وفيات عده
لتتعض الناس ويكفون عن الشيشة والمعسل والسجائر.
مواد هدامة للصحة والإقتصاد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89557 ] نشر منذ 24 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3292 ] نشر منذ 18 دقيقة
هل يستطيعون الأن النباح !!!
هل هم كفو لينتقدو مو يشتكو من ردائة منتج الأن لا والله لأن امير العاهرات التركي يزعل ولو زعل مشكلة سيظلون يهزون مؤخراتهم لرضى قردوخان وما كأن الدخان تبدل نكهة وطعمآ وقاطعو المنتج الإماراتي كما كانو ينبحوووون
عيال زايد ماعليهم زايد
ومن يطبل ويطلب ويرجو المقطاعة ومدري ويش
يحلم ويظل يحلم بشق صفنا ووحدتنا
نعم نحن شعب سلمان الحزم قاطعنا منتج العلج التركي حين اشار بس اشارة لإتهام قيادتنا
ولم تطلب منا الدولة ذلك لعلمها انها لدينا خط احمر تفتدى بالنفس ولولد
وهم الأن يريدون ان يضربو اقتصاد عيال زايد حين تضامنو معنا هشتاقآ ودفاعا وضربآ للسياحة التركية ولصناعة التركية
يظل شعب سلمان وعيال زايد واحد موحد ضد كل نااابح
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6669 ] نشر منذ 12 دقيقة
لعنة الله علي تركيا و ليش كدا تتمني الموت للمدخنين لا هو حرام و لكنة مكروة و الإقلاع عنة مو بالغصب بل بالطيب و اتمني الأن من حكومتنا منع استيراد الدخان من تركيا
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6669 ] نشر منذ 12 دقيقة
لعنة الله علي تركيا و ليش كدا تتمني الموت للمدخنين لا هو حرام و لكنة مكروة و الإقلاع عنة مو بالغصب بل بالطيب و اتمني الأن من حكومتنا منع استيراد الدخان من تركيا