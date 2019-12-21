السجائر من تركيا.. وشركة فيليب موريس تُربك خطط الوقيعة بين الإمارات والمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت شركة «فيليب موريس إنترناشونال»، توضيحًا بشأن جميع منتجاتها الموزعة في السعودية تخضع لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأنها تصنع في ألمانيا وبولندا وتركيا وليست في جبل علي بالإمارات.

وأفادت في بيان رسمي، بأن «ظهور الباركود الذي يبدأ بالرمز 629 الموجود على عبوات منتجات شركة موريس إنترناشونال يشير فقط إلى المكتب، حيث تم تسجيل الباركود الرقمي.

وتابعت: لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع، ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا في السوق السعودي قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكانت العديد من وسائل الإعلام المعادية للمملكة قد سردت تقارير وعناوين كبيرة تُفيد بأن تصنيع تلك السجائر في الإمارات، لكنها لم تشير بأي شكل إلى بيان الشركة الخاص بأن منتجاتها مصنوعة في تركيا ودول أخرى.

من جانبه، قال أمجد طه الخبير السياسي: «المنتجات طلعت من صنع تركيا..على من هاجم الإمارات أن يوجه السهام الآن الى أنقرة»، مضيفًا: « شركة فيليب موريس إنترناشيونال لصناعة السجائر ومنتجات التبغ تصدر بياناً؛ الباركود يدل على مكتبنا في جبل علي بدبي الإمارات ولكن المنتج وخاصةً شسترفيلد و إل إم مصنعة في تركيا».

وقال ضاحي خلفان تميم : «طلع المنتج الذي هاجمته قطر وعصابات الاخونجية صنع في تركيا وليس جبل علي ، الغبي غبي..ما فيه فائدة».