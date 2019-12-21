‏صورة نادرة للملك فهد برفقة ابنه الأمير عبدالعزيز في رحلة صيد بحرية

نايف السالم(صدى):

كشفت صورة نادرة، اليوم السبت، عن الملك فهد، رحمه الله، وهو برفقة ابنه الأمير ‎عبدالعزيز بن فهد، خلال صيدهم للأسماك في إحدى الرحلات البحرية.

وأظهرت الصورة، الملك فهد- رحمه الله- وهو يمسك بالشباك الخاصة بصيد الأسماك؛ فيما يمسك الأمير عبدالعزيز بسمكتين كبيرتين نتاج الصيد.

ويعد الملك فهد هو خامس ملوك المملكة، وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تولى مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982م بعد وفاة أخيه الملك خالد.