شانجان المجدوعي تطلق ثلاث سيارات موديلات 2020 بمعرض السيارات السعودي

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شانجان المجدوعي للسيارات في معرض السيارات السعودي الدولي ثلاث سيارات لأول مرة موديلات ٢٠٢٠ وهي سيارة شانجان CS95 فيس ليفت الجديدة وكذلك CS35 بلس الجديدة بالاضافة الى شانجان ال سفن.

وخطفت شانجان CS95 رٌباعية الدفع ، الأنظار بتصميمها الجرئ والحديث بشكل جناح الفراشة مع جنوط مقاس 19 انش كاتمة للازعاج وعجلات موفرة للطاقة مع سقف بانورامي.

ومن الداخل تأتي بمقاعد جلد فاخرة ولوحة قيادة بتصميم حديث وبشاشة معلومات ترفهيه مقاس 12.3 انش مع 10 سماعات موزعه داخل السيارة وتأتي المقاعد الامامية بخاصية المساج وامكانية تعديل السائق ب٨ وضعيات وشاشة معلومات مقاس ١٠،٢٥ .

كما تأتي بمحرك 4 سلندر تيربو يولد قوة 233 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات وبعزم دوران ٣٦٠ نيوتن متراما سيارة شانجان CS35 بلس الجديدة فتأتي بتصميم انيق بشبك امامي نحيف ذو شقوق متعرجة ومصابيح LED.

أما شانجان ال سفن فتأتي بتصميم حديث مع مصابيح امامية واضواء نهارية LED امامية، من الداخل تأتي بتصميم عصري وحديث ينافس الطرازات الاخرى في فئتها مع شاشة معلومات ترفهيه لمسية مقاس 7 انش تدعم نظام البلوتوث والاتصال بالهواتف الذكية ، وبمحرك 1.5 لتر يولد قوة 105 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 5 سرعاتكما .