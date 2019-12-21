الملحقية الثقافية بالقاهرة تشارك المجمع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

القاهرة(صدى):

بدعوة من مجمع اللغة العربية بالقاهرة شاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، بحضور سفراء ودبلوماسيين من البلاد العربية المختلفة، وأساتذة الجامعات وعلماء من الأزهر، وبعض الشخصيات العامة البارزة فى مجال الثقافة والمهتمين باللغة العربية، بمقر المجمع بالزمالك .

بدأ الاحتفال بكلمة أ.د/ حسن الشافعى رئيس المجمع، الذى أعرب عن سعادته بتجمع المهتمين حبا فى اللغة والاحتفاء بها.

من جانبه قال الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين الدكتور / خالد بن عبدالله النامي ، أن مجمع اللغة العربية كان يلعب ومازال يلعب دورا محوريا في الحفاظ على هوية اللغة العربية ومساندتها في كل المحافل الدولية المختلفة كون اللغة تعد أساس أي هوية لأي أمة من الأمم ، موكداً «عالمية اللغة العربية في ضوء أصولها التاريخية ومستقبلها»، ، بالإضافة إلى قدرتها على مواجهة كل التحديات ، هو الذى جعلها تبقى لغة حية بينما اندثرت الكثير من اللغات الأخرى، واصبح الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام هو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أقرت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من الشخصيات المهتمة بتمكين اللغة العربية ونشر ثقافتها .