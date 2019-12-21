أصوات مرعبة في شواطئ الدول العربية للحيتان الزرقاء.. ومواطنون: من علامات القيامة

أميرة خالد(صدى):

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقاطع فيديو لأصوات غريبة ومخيفة بالقرب من الشواطئ، قيل إنه صوت الحوت الأزرق.

وانتشرت مقاطع فيديو، في مصر وليبيا وبعض الدول العربية لتلك الأصوات حيث تكاثرت الأقاويل بأنها للحوت الأزرق وأن هذا الصوت من علامات يوم القيامة.

ولم يتم التأكد من هذه الأصوات أو من صحة مقاطع الفيديو، إلا أنها كانت قد انتشرت من قبل في بعض الدول الغربية وقيل إنها لأبواق من السماء.

كما أن هناك أقاويل أخرى تشير إلى أننا في فترة هجرة الحيتان الزرقاء من الشمال الغربي إلي الجنوب الشرقي وهي تزاوج بالمناطق الاستوائية الدافئة على بعد 1600 كم.