دراسة جديدة: سمنة الحامل تؤثر على نمو وذكاء طفلها

أميرة خالد(صدى):

أوضح فريق من الباحثين في مجال التغذية والصحة البيئية، في جامعة تكساس في أوستن وجامعة كولومبيا، أن سمنة الأم الحامل يمكن أن تؤثر على سنوات نمو طفلها وذكائه.

وخلال الدراسة قاس الباحثون، مهارات الأطفال الحركية في سن 3 أعوام ، ووجدوا أن سمنة الأم أثناء الحمل، كانت مرتبطة بقوة بانخفاض المهارات الحركية لدى الأولاد.

وفي سن السابعة، قاسوا الأطفال مرة أخرى، ووجدوا أن الأولاد الذين كانت أمهاتهم تعانين من زيادة الوزن أو السمنة أثناء الحمل، حصلوا على درجات أقل بمقدار 5 نقاط أو أكثر في اختبارات الذكاء واسعة النطاق، مقارنة بالأولاد الذين كانت أوزان أمهاتهم طبيعية.

وتمكن الباحثون من تحديد العديد من العوامل في تحليلهم، بما في ذلك عامل العرق، الحالة الزوجية، وتعليم الأم، ومعدل الذكاء، وكذلك ما إذا كان الأطفال قد ولدوا قبل الأوان أو تعرضوا للمهيجات البيئية مثل تلوث الهواء، وما الذي تناولته الأمهات الحوامل.