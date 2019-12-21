بالصور.. انطلاق مؤتمر الجبال الأول بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية وتوجيه سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وبحضور سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وبحضور مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة ووكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة الدكتور ،سعد العمري وأعضاء لجنة التنمية السياحية انطلق مؤتمر الجبال الأول صباح اليوم السبت حيث تحدث الدكتور علي مرزوق ث عن أهمية المناسبة التي تتكرر في الـــ١١ من ديسمبر من كل عام والتي أقرته منظمة التحالف للجبال بالأمم المتحدة ثم تم عرض فليم وثائقي عن اليوم العالمي للجبال .

وتكلم الدكتور علي الدوسري عن الجمعية الجغرافية السعودية والتي أكد فيها بأن هذه الفعالية هي الأول على مستوى المملكة التي تنطلق في محافظة خميس مشيط حيث أنها تحافظ على إرثا غاليا جداً ، وقد شكر سمو أمير منطقة عسير على موافقته بإقامة هذا المؤتمر .

بعد ذلك ألقى سعادة محافظ خميس مشيط كلمة ترحيبية والتي رحب فيها باسم سمو أمير منطقة عسير بضيوف المؤتمر في المحافظة والتي تساهم في التعرف على جبال وتضاريس منطقة عسير والمشهورة جغرافياً .

وقام الجميع بجوله في المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شارك فيه جامعة الملك خالد وعدد من مدارس المحافظة وطلاب رعاية الموهوبين بخميس مشيط .

ثم بدأت الجلسة الحوارية والتي شارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن لعبون حيث تحدث فيها عن الجبال ومميزاتها في المملكة والتغيرات التي طرأت عليها ،

ثم بدأ الحضور بمداخلاتهم عن الجلسة .

وقد شارك في تنظيم المؤتمر الفريق التطوعي بالمستشفى السعودي الألماني بخميس مشيط تحت مظلة فريق سندكم بقيادة الدكتورة بيان القحطاني.

بعد ذلك توجه سعادة محافظ خميس مشيط وضيوف المؤتمر إلى مدينة جرش وكان في استقبالهم مدير مكتب هيئة السياحة والآثار الأستاذ عوض القحطاني والذي قدم شرح مفصل عن الآثار الموجودة في المدينة الأثرية والتي شملت المسجد الرحى إلى جانب النقوش الموجودة على جدران المدينة.

وقام الجميع بزيارة جبل حمومة الأثري واستمعوا الى شرح عن الجبل.

واختتمت الزياوة بقرية بن حمسان التراثية والتي قدم فيها صاحب القرية الأستاذ ظافر بن حمسان شرح مفصل عن القرية وما تحتويه من قطع أثرية واضاف بأنه يوجد ٧٠٠٠ قطعة أثرية لم يعرض منها سوى ١٠٪؜ في المائة.