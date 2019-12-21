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غدًا.. عودة سهرات الرياض بوليفارد ووينتروندرلاند

غدًا.. عودة سهرات الرياض بوليفارد ووينتروندرلاند
علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم السبت، عن عودة سهرات الرياض بوليفارد والوناسة في وينتروندرلاند، غدًا الأحد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وأعلن موسم الرياض، في وقت سابق، عن غلق منطقتي ‫الرياض بوليفارد، و‫وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 – 20- 21 ديسمبر، مؤكدة على العودة بحلّة جديدة مفاجئة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت المسؤولين قراءو سورة الزلزله

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل…

[ عدد التعليقات: 7655 ] نشر منذ 42 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله **
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غداً * أختبارات لطلابنا *!! الله يوفقهم ** سبحان الله * هنا بنا لمستقبل *!
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وهذا يقول غدًا.. عودة سهرات الرياض بوليفارد ووينتروندرلاند * وهنا بناء للفستق والكاجو **!!! هههههههههههههه

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