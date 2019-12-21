غدًا.. عودة سهرات الرياض بوليفارد ووينتروندرلاند

علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم السبت، عن عودة سهرات الرياض بوليفارد والوناسة في وينتروندرلاند، غدًا الأحد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد أعلن عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وأعلن موسم الرياض، في وقت سابق، عن غلق منطقتي ‫الرياض بوليفارد، و‫وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 – 20- 21 ديسمبر، مؤكدة على العودة بحلّة جديدة مفاجئة.