حسن كراني لـ سكان 15 محافظة: دفّوا أنفسكم وأطفالكم

الرياض(صدى):

حذر خبير الأرصاد، حسن كراني، سكان 15 مدينة ومحافظة من الهواء القطبي.

وقال كراني: «يا أهل حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء، الصغرى المتوقعة فجر الغد 3_5 درجات مع فرصة للصقيع.. دَفُّوا أنفسكم وأطفالكم».

من جانبه، قال الدكتور مازن السلمي ‏أستاذ البيئة البحرية المساعد: «ظهور لبعض النشؤات الخفيفة للسحب الممطرة على مرتفعات منطقة مكة وربما الساعات القادمة توسع للفعالية ».